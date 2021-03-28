Правительство Украины пообещало дальнейшее снижение пенсий в стране

Киев, 28 марта. Украинцы получают в качестве пенсии всего 29% от зарплаты, и это соотношение продолжит меняться в негативную сторону, сообщило 27 марта Министерство социальной политики Украины.

Международная организация труда установила соотношение пенсии к размеру получаемой гражданином зарплате не ниже 40%. Украина ратифицировала соответствующий договор. Но украинские пенсионеры получают всего 29% от ранее получаемой зарплаты.

В дальнейшем это соотношение упадет до 18%, отметили в министерстве. В ведомстве пообещали дальнейшее снижение пенсий в стране. Тенденцию специалисты объяснили демографической ситуацией.

Нормально функционировать солидарная пенсионная система может, если платят взносы как минимум в два раза больше граждан, чем получают пенсии. Однако Пенсионный фонд сейчас наполняют 13 млн работающих украинцев при 11,1 млн пенсионеров, отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам украинского правительства, к 2050 году число работающих граждан на Украине сократиться до 9,7 млн человек, а количество пенсионеров достигнет, 11,7 млн.

Поэтому повышать пенсии не будут, отмечают в министерстве. Украинцам чиновники предлагают копить на пенсию самостоятельно, сообщает Украина.ру.

Ранее депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев заявил, что Украина в будущем рискует лишиться порядка 20 млн человек населения. По его словам, это связано с высокой смертностью: около 600 тысяч граждан умирают в стране ежегодно. Рождаемость же очень низкая — только 300 тысяч в год.

Также в государстве увеличился масштаб эмиграционных процессов. Это стало результатом отсутствия условий для нормальной жизни, таких как достойная заработная плата и адекватное ценообразование.