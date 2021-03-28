Похудевшая на 40 килограммов жительница Австралии раскрыла секрет борьбы с лишним весом

, 28 марта. Австралийка Леа Фрагомени рассказала, как похудела на 40 килограммов за год. Об этом сообщил местный телеканал 7News.

По словам девушки, с юных лет она мучилась от лишнего веса, поскольку регулярно переедала из-за стресса и давления окружающих. Рекордный показатель на весах однажды составил 112 килограммов. Фрагомени призналась, что кардинальные перемены в ее жизни случились после рождения двух детей.

Австралийка испытывала сильный дискомфорт в период вынашивания двойни. Несколько лет назад в связи с несоответствием критериев, девушке отказали в операции на желудке по государственной программе, и уже в марте 2020 года она окончательно решила постройнеть, передает издание РИА Новости.

Мать двоих детей начала усиленно заниматься физическими упражнениями, потреблять не больше 1500 калорий в день, включать в свое меню только полезные, цельные продукты, состоящие из одного ингредиента, а также имеющие минимальную обработку, либо вовсе не обработанные. По достижении 72 килограммов девушка начала себя чувствовать "совершенно другим человеком". Впервые физкультура и активные игры с детьми начали приносить ей удовольствие.

