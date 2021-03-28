«Вынуждена ходить на костылях»: Наталья Фатеева рассказал о тяжелом недуге

Москва, 28 марта. Актриса Наталья Фатеева рассказала о тяжелом недуге и халатности медиков, из-за которых она лишилась свободы передвижения.

По словам 86-летней артистки, она перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава. Но в организм попала инфекция. У Фатеевой месяц заживала рана, а после выписки начались проблемы. Но направлять ее к хирургу врачи не спешили, вместо этого передав на руки завотделением с другой специализацией.

«Три месяца я ездила на перевязки, изводила всех друзей и знакомых, которые меня возили в больницу. Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая», — рассказала Фатеева в интервью изданию «Собеседник».

Когда артистка решилась обратиться к другому доктору, выяснилось, что она нуждается в срочной операции. Через неделю актриса смогла попасть к хирургу, но уже было поздно. Фатеева уверена, что обходиться без костылей уже не сможет.

«Когда мне все вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань — нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях», — заключила Фатеева.

Артистка известна по ролям в таких фильмах, как «Три плюс два» и «Место встречи изменить нельзя. Долгие годы она жила в одиночестве в московской квартире. У актрисы двое детей от разных браков: Владимир и Наталья. Но отношения с ними Фатеева давно разорвала.

Ранее сообщалось, что артистка решилась на услуги домработницы. Звезда с трудом передвигается по квартире, опираясь на костыли.