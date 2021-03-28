Труп мужчины нашли пожарные в сгоревшей квартире в Новосибирске

Новосибирск, 28 марта. Обгоревшее тело 50-летнего мужчины найдено на полу сгоревшей квартиры в Ленинском районе города.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, накануне жертвой ночного пожара оказался хозяин квартиры 1970 года рождения на первом этаже многоквартирного дома по улице Выставочная.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в квартире на первом этаже десятиэтажного дома. В ходе тушения на полу обнаружен мужчина без признаков жизни. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении», — рассказали ФАН в ведомстве.

До приезда спасателей из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Еще четверых жильцов с верхних этажей пожарным пришлось вызволять при помощи спасательных устройств.

«На ликвидацию открытого горения потребовалось 26 минут. В результате пожара огнём повреждены мебель и домашние вещи на площади 39 квадратных метрах», — уточнили в МЧС.

Истинные обстоятельства произошедшего и гибели мужчины выясняют новосибирские следователи.

«Назначена пожаро-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возникновения пожара, а также судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, ранее случайные очевидцы пожара спасли из огня двух маленьких детей под Новосибирском. Героями оказались многодетный отец дальнобойщик Шарифов Муса Ализаде Оглы, военный пенсионер Сергей Захарченко и молодая мама из Новосибирска Елена Цибина. Став первыми очевидцами пожара, они втроем отыскали детей в горящем доме и вызволили их из огня, рискуя собственными жизнями.