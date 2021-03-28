Сенатор Рязанский анонсировал дополнительные выплаты ветеранам к 9 Мая

Москва, 28 марта. Ветераны Великой Отечественной войны могут рассчитывать на выплату дополнительных денежных средств к 9 Мая, заявил российский сенатор Валерий Рязанский.

Все предусмотренные социальные выплаты, по словам сенатора от Курской области, были проиндексированы. Ситуация соответствует принятым законам и утвержденному бюджету.

«Что касается дополнительных выплат к 9 мая: материальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны [будет оказана] — из федерального бюджета. Также региональные бюджеты оказывают материальную поддержку ветеранам войны и труженикам тыла», – подчеркнул Рязанский в беседе с изданием URA.RU.

Про дополнительные выплаты рассказал экономист Виталий Калугин. Он назвал примерную сумму, которую ветераны получат к 9 Мая.

«Я практически уверен, что выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны будут к 9 Мая, однако ожидать их стоит непосредственно перед самим праздником. Тем более, в предвыборный год. Ветераны получат немного – от 5 до 10 тысяч рублей единоразово», – отметил эксперт.

Финансист Юлия Финогенова ранее назвала категории граждан, обладающих правом на повышенную пенсию. Речь идет, по ее словам, о россиянах старше 80 лет, инвалидах первой группы и обладателях государственных наград, ветеранах Великой Отечественной войны и олимпийских чемпионах.