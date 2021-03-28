Центробанк предупредил о снятии части коронавирусных послаблений

Москва, 28 марта. Введенные из-за пандемии коронавируса послабления Центробанка закончат свое действие с 1 апреля, но не все.

С 1 апреля прекращает свое действие рекомендация ЦБ банкам удовлетворять обращения физлиц и предпринимателей с просьбой о реструктуризации кредитов. Также начнут начисляться неустойки за просроченные платежи. С 1 апреля банкам будет разрешено принудительно выселять должников из квартир, подлежащих взысканию.

Также перестанут действовать и предоставленные корпоративным клиентам послабления по созданию резервов на потери по кредитам, но граждан, малого и среднего предпринимательства это не коснется еще до июля.

Ранее стало известно, что Банк России разрабатывает проект о «рейтинге» надежности клиентов. Программное обеспечение для платформы «Знай своего клиента» находится в стадии разработки. Закон о ее запуске позволит пометить ненадежных клиентов.