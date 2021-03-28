Четыре человека пострадали при подрыве смертника возле церкви в Индонезии

Макассар, 28 марта. Террорист-смертник взорвал бомбу около католической церкви. Об этом сообщили в полиции провинции Мердисям.

Взрыв прогремел во время воскресной службы. Осколочные ранения получили не менее четырех человек. Их доставили в местную больницу. О текущем состоянии раненых не уточняют. Находившиеся внутри церкви в момент взрыва не пострадали.

На месте происшествия работают службы полиции. Установлено, что бомбу взорвал террорист-смертник. Он скончался. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

«Полиция устанавливает детали случившегося», — отметили власти.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, который прогремел в окрестностях сирийской столицы Дамаск. По данным ФАН, он стал следствием операции по ликвидации взрывчатых веществ, которую проводят военнослужащие вблизи города.