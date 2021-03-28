Составлен рейтинг лучших смартфонов 2021 года по версии Consumer Reports

Нью-Йорк, 28 марта. Журнал Consumer Reports составил рейтинг смартфонов, рекомендованных к приобретению в 2021 году. В этот список вошли устройства на базе Android и iOS.

Первую строчку в категории «Лучший iPhone» занял iPhone 12 Pro Max, оснащенный процессором A14 Bionic и возможностью подключиться к сети 5G. По сравнению с моделью 12 Pro он обладает большим дисплеем и лучшей камерой. К его недостаткам относятся большие размеры.

Смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G стал лидером среди Android-аппаратов. В число его достоинств вошли камера с пятикратным зумом и экран.

Лучшим бюджетным аппаратом журнал назвал OnePlus Nord N10 5G. Самым «долгоиграющим» – OnePlus Nord N100.

В Сети ранее появилось рендерное изображение нового флагманского смартфона от Apple. Речь идет об iPhone 13 Pro.