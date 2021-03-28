Аналитик Пичугин рассказал, как на россиянах отразится падение курса рубля

Москва, 28 марта. Основатель Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, как на жизнь россиян влияет динамика курсов валют и дал прогноз для российского рубля на ближайшие два-три месяца.

Специалист отметил, что на цены в магазинах влияние оказывает среднесрочный курс валюты. Отклонения от средних курсов сильнее всех чувствуют на себе туристы. Также курсовая разница ощущается при заказе товаров из-за рубежа.

Изменение курса для остальных товаров и услуг учитываться будет в базовых показателях инфляции. Исключение составят производители продуктов питания, которые имеют тесную связь с курсом доллара.

«Получается, что в повседневной жизни мы не так сильно зависим от курса рубля, как кажется на первый взгляд. И его колебания составляют часть инфляции, к которой мы уже давно привыкли. Сильнее это сказывается на мгновенных тратах, связанных с операциями в иностранной валюте», — сообщил Пичугин изданию «Российская газета».

Специалист отметил, что рубль завис в подвешенном состоянии из-за стоимости нефти, которая ждет разрешения ситуации с контейнеровозом в Суэцком канале. Доллар, в свою очередь, ожидает решений по новому портфелю поддержки экономике США.

На дистанции в два-три месяца Пичугин ожидает курс доллара ближе к 77 рублям, а евро – к 95 рублям за единицу.

Ранее Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев назвал причины изменения курса рубля на фоне последних событий. Специалист напомнил об ослаблении рубля из-за падающих цен на нефть.