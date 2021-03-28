Дороги в Южно-Сахалинске приведут в порядок к майским праздникам

Южно-Сахалинск, 28 марта. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал крайние сроки завершения ремонта дорог и уборки улиц. Об этом сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Лимаренко сообщил, что теперь контракты с подрядчиками на обслуживание дорог заключаются на три года вперед. Это позволит им подготовиться и закупить технику. В региональном правительстве ожидают, что весной дороги будут ремонтировать оперативно.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил, что губернатор поставил ориентир — необходимо до 15 апреля устранить все дефекты, которые вызывают беспокойство с точки зрения безопасности дорожного движения.

«Мы берем на себя обязательство — к майским праздникам, Дню Победы, привести в порядок центральную часть города. Чистые улицы, благоустроенные дороги и дворы — приоритет в нашей работе», — заявил он.

После наступления тепла на улицах города начнут применять новый стандарт уборки. Сначала их будут обрабатывать пылесосами, а после поливомоечной и подметально-уборочной техникой. После засыхания участка он будет повторно обрабатываться пылесосами.

Накануне стало известно, что три федеральные трассы Сахалина свяжут одной дорогой. Соответствующее поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко.