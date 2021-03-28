«Ноги от ушей»: фанаты восхитились танцующей на пилоне Ходченковой

Москва, 28 марта. Актриса Светлана Ходченкова порадовала своих поклонников кадрами с тренировки на пилоне. Актриса предстала на записи в сексуальном наряде и туфлях на высоком каблуке.

Соответствующее видео 38-летняя звезда российского кино опубликовала в Instagram-аккаунте. Ходченкова эффектно крутится вокруг пилона, демонстрируя стройную фигуру и идеальный шпагат. Подобными танцами актриса увлекается с 2015 года. В свое время занятия пул дэнсом стали профессиональной необходимостью. Знаменитость готовилась к роли в фильме, а после просто нашла себя.

Многие поклонники написали, что не ожидали такого перфоманса от скромной с виду актрисы. Однако, они по достоинству оценили ее изящные старания.

«Великолепно! Грациозно»; «Изящно! Светлана, Вы такая неземная!»; «Огнище!»; «Очень красиво, завораживает! Так красиво выполнять все это»; «Круто, ноги от ушей, и фигура супер!»; «Света, на это можно смотреть бесконечно! Ты Богиня! Если талант, то во всем!» — написали в комментариях.

Недавно Ходченкова поделилась на своей странице в Instagram пикантным снимком, представ в чулках, туфлях на шпильках и в одной лишь рубашке на голое тело. Сидя на кровати, звезда оголила одно плечо. Чуть раньше актриса опубликовала кадры с другой фотосессии, на которых она показала свою идеальную фигуру в нежном розовом боди без лифчика.