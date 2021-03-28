Российские устройства обнаружили на немецких подлодках

Берлин, 28 марта. Военные подводные лодки ФРГ оснащены разработанными российской компанией навигационными устройствами, сообщает издание Bild am Sonntag.

По данным газеты, сотрудничество с российской компанией «Транзас» Германия начала в 2005 году. Около 100 кораблей ВМФ ФРГ оснастили навигационными системами при канцлере Герхарде Шредере, отмечает Bild am Sonntag.

Позднее немецкие военные выбрали для своих современных подлодок U 35 систему Transas Navi-Sailor 4000.

«Транзас» был основан в 1990 году в Санкт-Петербурге, компания работает в военном и в гражданском секторах.

Ранее Госдепартамент США включил Россию в список стран, с которыми экспорт и импорт оружия полностью запрещен, сообщает RT. Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса.

Подлодки ВМФ России накануне впервые выполнили одновременное всплытие из подледного положения в Арктике, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Атомные подводные лодки находились на максимальном расстоянии до 300 метров друг от друга, сообщил адмирал Евменов президенту России Владимиру Путину.