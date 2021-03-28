Какие льготы положены пенсионерам со стажем в 20 и 25 лет

Москва, 28 марта. Специалисты рассказали, какие преимущества при выходе на пенсию дает накопленный стаж в размере 20 или 25 лет.

В Пенсионном фонде России рассказали, что такой стаж дает право человеку на досрочный выход на пенсию. Для этого женщине нужно накопить стаж в размере 20 лет, а мужчине не менее 25 лет, тогда они могут выйти на пенсию на два года раньше, но при определенном условии, передает PRIMPRESS.

«Либо человек был уволен с работы по причине ликвидации организации или по сокращению штата. Либо же он был официально признан безработным, то есть встал на учет в Центре занятости», — заявили в ПФР.

Также стаж в 20 и 25 лет является главным условием для пенсионной выплаты по льготному стажу. Если рабочий стаж мужчины в тяжелых условиях труда составляет 12,5 лет, то он может выйти на пенсию в 55 лет, если у него есть страховой стаж 25 лет. Женщина имеет право выйти на пенсию в 50 лет, ели у нее есть 20-летний страховой стаж и 10-летний стаж в тяжелых условиях труда.

Если стаж в 20 и 25 лет был получен еще до 2002 года, то пенсионер может рассчитывать на повышенную пенсию, так как она рассчитывается с учетом коэффициента 0,55. Если стаж меньше, то и размер выплаты снижается в зависимости от количества накопленных лет.

Ранее стало известно, что ПФР назначит социальную доплату для определенной категории пенсионеров. Доплата к пенсии коснется прежде всего пенсионеров, которые получают пенсии ниже прожиточного минимума.