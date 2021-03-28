Госдеп США осудил «безосновательные» санкции Китая

Вашингтон, 28 марта. Вашингтон осуждает введенные Китаем в отношении двух американских физических лиц санкции из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В понедельник Китай ввел санкции в отношении физических лиц и организаций из США, Великобритании и Канады, обвинив их в распространении «лжи и дезинформации» о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Эти меры стали ответом на введенные ранее Лондоном санкции против Пекина, сообщала «Парламентская газета».

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, антиамериканские санкции стали попыткой Китая «запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод». Он обратил внимание международное сообщество на «происходящий геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне».

Накануне сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры.