Автоэксперт назвал три важные процедуры для подготовки машины к лету

Москва, 28 марта. Автовладельцам весной необходимо сделать две процедуры в автосервисе, помимо смены зимних шин.

Менять зимнюю резину на летнюю стоит тогда, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже пяти градусов тепла. Об этом рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов радио Sputnik.

«Как только температура воздуха будет устойчиво выше +5 градусов, на автомобилях зимнюю резину надо поменять на летнюю. С +5 градусов и выше зимний вариант уже теряет все свои преимущества и приобретает только одни недостатки», — заявил эксперт.

Также необходимо пройти процедуру балансировки колес. Она необходима в любом случае, даже если на автомобиль устанавливаются колеса с летними шинами в сборе. Если этого не сделать, у шин сильно повысится износ.

Зиманов рекомендует проверить тормозную систему. Если в машине нет датчика износа тормозов, то колодкам, тормозным дискам и шлангу необходим тщательный осмотр на предмет износа.

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