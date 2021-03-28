Пугачева застала Гарри и Лизу танцующими в холле замка

Москва, 28 марта. Певица Алла Пугачева застала в холле замка нарядных Лизу и Гарри во время исполнения любимого танца Максима Галкина, соответствующее видео опубликовано в Instagram юмориста.

Дети в выходной день подобрали роскошные наряды и отправились в отделанный плиткой в виде шахматной доски холл. Лиза и Гарри решили продемонстрировать родителям энергичные танцевальные движения.

«Ой, а какие у них штанишки! Боже мой! Какие у вас тапочки, и кто же интересно их купил? Ничего себе!» — прокомментировала действия отпрысков Пугачева.

Наблюдавший за танцующими двойняшками вместе с женой Галкин назвал сына «раскорякой». Но такое замечание в адрес мальчика, видимо, задело звездную маму. Поэтому Пугачева заявила, что юморист танцует не лучше.

«В этом эпизоде я узнал от Аллы, как я танцую», — прокомментировал видео Галкин.

За 15 часов публикация на странице Галкина набрала более 1,6 млн просмотров. В комментариях пользователи отмечали, что Гарри и Лиза растут настоящими непоседами, но радуют родителей талантами и достижениями.

«Замечательная семейка», «Голос Аллы Борисовны… это просто подарок в солнечный день, люблю!», «Вчера была в ночном клубе, кажется, я так же танцевала», «Супер детки!», «Я тоже так хочу научиться танцевать!», «Танцы огонь, главное раскрыть себя», — писали комментаторы.

Ранее в фан-аккаунте Лизы Галкиной в Instagram появился снимок из бассейна. На фото девочка держит в руках золотую медаль, а рядом ее обнимает брат-близнец Гарри.

Пугачева вышла замуж за Максима Галкина, когда ей был 61 год, а юмористу — 34. Несмотря на разницу в возрасте, пара считается образцовой. Звезды воспитывают двоих детей, которых выносила суррогатная мать. У певицы есть старшая дочь Кристина Орбакайте, в этом году ей исполнится 50 лет.