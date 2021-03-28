Депутат Шеремет призвал объявить в розыск вице-премьера Украины за угрозы россиянам

Москва, 28 марта. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал следователей возбудить уголовное дело в отношении вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выдворить россиян из Крыма.

Парламентарий назвал данное заявление «возмутительным». По его словам, оно не должно быть безнаказанным.

«Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны», — заявил Шеремет.

Шеремет отметил, что в отношении таких граждан нужно ввести санкции. Он призвал российские следственные органы оценить слова Резникова на предмет угрозы жизни гражданам РФ, а в отношении Резникова возбудить уголовное дело.

«В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск», — заключил депутат.

Накануне Пятый канал информировал, что Резников пригрозил в случае «возвращения» Крыма в состав Украины выдворить оттуда граждан РФ. Он назвал заселение полуострова военным преступлением.

Ранее депутат ГД Калашников ответил на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма. Он посоветовал украинскому чиновнику обеспокоиться не судьбой Крыма, а своей карьерой.