Один человек погиб и шестеро пострадали при нападении на библиотеку в Канаде

Оттава, 28 марта. Неизвестный с острыми предметами напали на людей в канадском городе Норт-Ванкувер. Об этом сообщает Global News.

Инцидент произошел в библиотеке Линн Вэлли. После атаки в больницу были госпитализированы шесть человек. Сообщается также об одном погибшем. Состояние пострадавших неизвестно.

Подозреваемого задержали полицейские. Подчеркивается, что он действовал в одиночку.

«Угроза в данный момент отсутствует», — сообщила местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее стало известно, что неадекватный мужчина с лопатой напал на полицейских и врачей в Подмосковье. Об этом сообщал Пятый канал.

Накануне несколько человек пострадали при стрельбе в американском штате Вирджиния. Преступники стреляли по посетителям ресторанов и кафе.