Терапевт рассказала, сколько человеку нужно проходить шагов за день

Москва, 28 марта. Человека в день необходимо проходить около 10 тысяч шагов, то есть 70 тысяч в неделю.

Такая активность поможет взбодриться после зимы. Об этом рассказала терапевт и кардиолог Лидия Ионова «Говорит Москва».

«Ходьба — это основа нашей жизнедеятельности, потому что человек не создан для сидения за письменным столом. Изначально тело приспособлено к тому, чтобы ходить, двигаться и быть физически активным. Поэтому 10 тысяч шагов в день — это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека», — заявила кардиолог.

По ее словам, при правильной постановке техники скандинавская ходьба помогает потратить больше калорий. Некоторые пожилые люди просто наваливаются на палки или тащат их за собой, что является неправильной техникой. Палки должны быть подобраны по высоте. При такой ходьбе задействуются грудные мышцы, мышцы рук и спины.

Ранее британские врачи назвали максимальный вес для похудения за неделю. Человек в неделю может терять от 0,5 до одного килограмма без вреда для здоровья. Для этого необходимо снизить количество потребляемых калорий и увеличить физическую активность. Об этом заявили в Национальной службе здравоохранения Англии.