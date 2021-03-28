Поветкин задумался о завершении боксерской карьеры после нокаута Уайта

Москва, 28 марта. Боксер Александр Поветкин обдумает вариант завершения карьеры после поражения от Диллиана Уайта, сообщили в команде россиянина.

В субботу, 27 марта в Гибралтаре прошел вечер бокса. Александр Поветкин проиграл бой-реванш британцу Диллиану Уайту. 32-летний противник Русского Витязя доминировал на протяжении всей встречи, а в начале четвертого раунда нокаутировал его.

По словам команды Поветкина, 41-летний россиянин планирует завершить спортивную карьеру. На его счету 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

«Александр будет думать об этом позднее, после этого боя. Команда примет любое его решение», — сказал представитель Поветкина.

Сегодня ночью соперники встретились во второй раз. В августе прошлого года Поветкин одолел Уайта техническим нокаутом в пятом раунде и заслужил временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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