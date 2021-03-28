Вице-премьер Украины признал неспособность Киева восстановить Донбасс

Киев, 28 марта. Европе придется помогать Украине восстанавливать Донбасс после «деоккупации», заявил, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, вице-премьер Алексей Резников.

Резников ранее заявлял, что из-за конфликта на востоке страны Украина потеряла порядка 100 миллиардов долларов. Позже он утверждал, что ущерб достиг 120 миллиардов долларов.

Теперь, в интервью телеканалу «Дом» министр заявил, что в данный момент точной суммы, необходимой для восстановления региона, нет. По мнению Резникова, она станет известна, когда будет проведен «полный аудит после полной деоккупации». Сейчас сложно посчитать даже ущерб от заминированных территорий и неразорвавшихся снарядов, уточнил министр.

«Мы сами, своим бюджетом с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придется нам помогать. Я говорю слово «придется», потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы. И соответственно, чем дольше они будут попустительствовать мягкими санкциями, достройкой «Северного потока — 2», тем дороже потом помогать нам из этого всего ужаса выходить», — заключил Резников.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. За присоединение к РФ выступили 96,77% избирателей Крыма. Однако Украина все еще считает регион своей территорией.

Российские власти неоднократно указывали на выбор крымчан, сделанный в соответствии с международным правом и уставом ООН. Президент России Владимир Путин обращал внимание, что вопрос полуострова «закрыт окончательно».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если Донбасса нет в украинских нормативно-правовых документах, то и Киеву пора прекратить на него «зариться». Таким образом политик отреагировал на то, что глава СНБО Алексей Данилов ранее посоветовал исключить слово «Донбасс» из украинского языка.