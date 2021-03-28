Планы Киева о выселении россиян с полуострова прокомментировали в Крыму

Симферополь, 28 марта. Заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о выдворении россиян из Крыма не имеет с реальностью ничего общего, считают на полуострове.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что украинские власти занимаются «подменой дискурса», сообщает РИА Новости.

«Вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, не имеющие никакого отношения к реальности», — подчеркнул Молохов.

По его словам, обсуждать «грядущее выселение россиян» с полуострова, все равно, что анализировать «нашествие рептилоидов на Крещатике».

Ранее Резников заявил о намерении «выдворить» российских граждан с территории полуострова после его «присоединения» к Незалежной. По мнению вице-премьера, россияне приехали с материковой части России в Крым, чтобы якобы «размыть» местное население. Резников призвал отказаться от слова «депортация», но предложил «выгнать» граждан РФ с полуострова в соответствии с якобы правами Украины на «выдворение нежелательных лиц».