Шепелев оплатил роды Тулуповой в элитной клинике по программе «все включено»

Москва, 28 марта. Телеведущий Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом. Гражданская жена Екатерина Тулупова родила ему сына. Роды прошли 26 марта в элитной клинике.

Московские знаменитости часто выбирают клинический госпиталь «Лапино» для рождения ребенка. Роды проходят в хорошо оборудованных индивидуальных боксах со своими душевыми и туалетами. Мам здесь кормят шесть раз в день. Ресторанная служба разрабатывает для них особое меню.

В палате «люкс», по данным портала kp.ru, находятся две комнаты и два санузла, а также тревожная кнопка и кровать для роженицы с регулировкой спинки. Шепелев, судя по фотографиям, которые он опубликовал в Сети, поместил Тулупову именно сюда.

Стоимость родов в элитной клинике зависит от выбранной программы. Звезды предпочитают «все включено». За это им приходится платить от 577 до 682 тысячи рублей.

Шепелев принимает поздравления с рождением ребенка дома. Он уже давно собрал кроватку и манеж для малыша.

«Вчера был удивительный день, нужно было немножко поспать, чтобы прийти в себя. Я получил необыкновенное количество сообщений, спасибо за добрые слова и пожелания. Спасибо, что разделяете эту радость», – подчеркнул телеведущий.

Астролог Алена Никольская ранее рассказала о судьбе младшего сына Дмитрия Шепелева. Звездного малыша, по ее словам, ждет «очень динамичная и стремительная» жизнь.