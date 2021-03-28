«Терпеть не могу свежий воздух»: Инин рассказал о пережитой самоизоляции

Москва, 28 марта. Писатель, драматург и сценарист Аркадий Инин лишился супруги Инны, с которой прожил 60 лет. О его утрате рассказали в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Инин считает, что супруга была святая. Писатель поддерживал ее до последних дней. Тем не менее, Инна ушла из жизни в возрасте 83 лет. У них остались два взрослых сына.

Инин летом 2020 года заявлял, что на дачу его ничем не заманишь. Поэтому пока все страдали на самоизоляции в четырех стенах, Инин наслаждался. В одном из старых интервью, которое было сделано еще при жизни супруги, драматург отмечал, что изоляция давалась ей непросто.

«Я терпеть не могу свежий воздух. Ненавижу . У меня кислородное отравление. Поэтому когда меня тащат на дачу я не езжу, а если еду, то.. а вот жена – она не могла без этого.. Ну женщины, они ведь с природой слиты. Она так умчалась на изоляции… без свежего воздуха, а мне не колышет», — рассказал о пережитой самоизоляции Инин.

По мнению драматурга, их брак был совершен на небесах. Будущие супруги познакомились на картошке.

Ранее Инин рассказал о последних звонках юмориста и его давнего друга Анатолия Трушкина, который умер от коронавируса. Драматург дружил с Трушкиным почти 60 лет, познакомившись в программе «Кабачок 13 стульев» в начале 1960-х. При этом общение сатириков продолжалось до самой смерти Трушкина.

Инин регулярно интересовался делами Трушкина по телефону. Последний был настроен оптимистично и в подробностях рассказывал другу о своем лечении. После госпитализации Инин серьезно забеспокоился.