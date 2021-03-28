Украина перевела часы на московское время

Киев, 28 марта. Украина в воскресенье в 03:00 по местному времени (04:00 по Москве) перевела стрелки часов на час вперед, после чего перешла в московский часовой пояс.

Сезонный перевод часов на Украине проходит дважды в год. На летнее время (на час вперед) страна переходит в последнее воскресенье марта, после чего время на Украине совпадает с московским, на зимнее (на час назад) — в последнее воскресенье октября.

Незадолго до перехода на московское время первый заместитель спикера Верховной рады, член «Слуги народа» Руслан Стефанчук предложил установить в стране единое-киевское время. Он объяснил это тем, что «95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2». Соответствующая идея не набрала необходимое количество голосов среди парламентариев.

Ранее президент Владимир Зеленский утвердил новую стратегию нацбезопасности Украины. Об этом писала «Парламентская газета».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ранее ответил на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма.