Диетолог перечислила продукты для улучшения состояния зубов

Москва, 28 марта. Некоторые продукты лучше укрепляют зубы, чем поливитамины и БАДы, заявила врач-диетолог Наталья Нефедова.

Разнообразное и полноценное питание, по словам врача, также благоприятно сказывается на состоянии кожи и волос. В повседневный рацион для этого следует включить орехи и растительные масла.

«Орехи, семена или ореховая паста полезны для кожи, зубов и волос. Там содержатся незаменимые омега-3 кислоты. Но это очень жирные продукты, поэтому порции должны соответствовать вашему суточному калоражу. Растительные масла также полезны для волос и кожи», – подчеркнула Нефедова в беседе с радио Sputnik.

В повседневное меню обязательно должна входить рыба. Мясо врач посоветовала заменить бобовыми и тофу.

Диетолог Анна Белоусова ранее призвала россиян отказаться от ежедневного употребления колбасы. Продукт, по ее словам, может навредить здоровью. Это относится, как сообщает RT, в первую очередь, к сердечникам, гипертоникам и людям с патологией почек.