Евросоюзу придется идти на поклон к России за «Спутником V»

Осло, 28 марта. Евросоюзу придется идти на поклон к России за вакциной от коронавируса «Спутник V» из-за поражения европейской стратегии вакцинации, считают в норвежском издании Resett.

Авторы материала отмечают, что в борьбе за дозы вакцины Евросоюз «остался в дураках». Россия оказалась первой зарегистрировавшей вакцину от коронавируса страной. Но к этому в Брюсселе отнеслись «холодно, без малейшего энтузиазма».

Появились критические публикации о сомнительности вакцины «Спутник V» и недостатках ее испытаний. Однако ведущее место РФ среди мировых лидеров в разработках вакцин в этих статьях во внимание не бралось, указывает издание.

Стратегия ЕС пошла не по плану, пишет Resett. Эффективность препарата от Johnson & Johnson оказалась ниже ожидаемой, а вакцину AstraZeneca заподозрили в вызывании тромбоза. Теперь некоторые страны Европы как на спасение рассчитывают на «Спутник V».

В издании считают, что вскоре Брюсселю придется отправиться в Москву с просьбой обеспечить поставку вакцины.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Греции рассматривает возможность присоединиться к производству вакцины от коронавируса. В настоящий момент власти решают, какому препарату отдать предпочтение. Выбор предстоит сделать между двумя претендентами: препаратом от компании Moderna и российским «Спутником V».

Строительство биофабрики может потребовать затрат в размере от 100 до 200 млн евро. С разработчиками вакцин ведутся переговоры, после чего последует приобретение патента. Отмечается, что в дальнейшем может потребоваться образовать консорциум греческих компаний, поскольку владельцы патентов требуют строго соблюдать безопасность их интеллектуальной собственности.