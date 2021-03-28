Кинолог посоветовал владельцам собак чаще хвалить своих питомцев

Москва, 28 марта. Частая похвала помогает в воспитании собак, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Хвалить и поощрять домашних питомцев, по словам кинолога, нужно как можно больше Владельцы собак чаще поступают противоположным образом.

«Мы часто ругаем собак за плохое поведение, но не даем им понять, что же считается хорошим», – подчеркнул Голубев в беседе с РИА Новости.

Похвала сделает поведение собаки более предсказуемым, а также поможет ей обрести уверенность. Если хозяину животного кажется, что хвалить питомца не за что, значит он просто невнимательный, добавил кинолог.

Специалисты компании «Сбербанк страхование» недавно узнали, сколько россиян держат дома хотя бы одно животное. Свои питомцы есть, по данным RT, у 73% жителей России.

Кинолог Голубев ранее рассказал, откуда у собак возникает агрессия. Злыми животные становятся со временем, если их никто не воспитывает.