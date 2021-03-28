Пушков прокомментировал санкции Китая против США

Москва, 28 марта. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал введенные КНР ограничения в отношении физлиц и компаний из Канады и США, мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Главы МИД ЕС согласовали в понедельник внесение четырех граждан и одной организации из Китая в санкционный список. Ограничения связаны с обвинениями в нарушении прав человека из-за преследования «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». О санкциях против КНР позже также объявили Великобритания, США и Канада. В ответ МИД Китая ввел санкции против Евросоюза и Великобритании.

«США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры», — написал в своем Telegram-канале сенатор.

По его мнению, действовать эти меры будут, когда коснутся крупных проектов и интересов бизнеса в США. В качестве другой возможной меры Пушков назвал бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Политик подчеркнул, что Вашингтон не должен считать, что определять мировую повестку дня будет он.

Ранее сообщалось, что под санкции Пекина попали глава Комиссии США по международной свободе вероисповедания и член канадского парламента. Кроме того, санкции будут применены в отношении индивидуальных лиц и организаций Соединенного Королевства. В санкционный список попали и 10 европейцев, в том числе депутаты Европарламента, а также четыре организации.