Домработница Волочковой призналась, что ей не нравится в работе на балерину

Москва, 28 марта. Домработница Лола работает на балерину Анастасию Волочкову несколько лет, между ними сложились доверительные отношения. Однако женщину раздражает одна привычка звезды.

В эфире программы «Секрет на миллион» Волочкова рассказала, что семья домработницы Лолы живет в ее доме. Сама женщина получает от Анастасии в качестве подарков одежду и косметику. Балерина уверена, что семья Лолы по-настоящему любит ее.

Артистка отвечает им взаимностью. Во время пандемии, когда у нее упали доходы, она жила на накопленные средства и была вынуждена из экономии уволить водителя. Однако Волочкова не смогла снизить зарплату Лоле и ее супругу Рустаму.

Домработницу раздражает в звездной хозяйке лишь одна привычка. Каждый день она вынуждена заваривать для балерины чай с медом и корицей, который сама не переносит.

На телешоу Волочкова также призналась, что у нее был роман с голливудским актером Джимом Керри. Эту информацию подтвердил полиграф.