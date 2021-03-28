IT-эксперт назвал способ избавиться от шпионов в смартфоне

Москва, 28 марта. Многие мобильные приложения втайне от владельца смартфона шпионят за ним, собирая личную информацию. Есть способ избавиться от шпионов.

Чтобы противостоять тотальному шпионажу, нужно отказать приложениям в доступе к камере, динамикам, микрофону и геолокации. На это указал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключите ползунок Персонализация рекламы», – подчеркнул IT-эксперт в беседе с агентством «Прайм».

На наличие шпионских программ, как отметил Кузьменко, может указывать быстрая разрядка гаджета и появление подозрительных окон. В этом случае следует проверить все файлы в смартфоне.

IT-специалист Станислав Косарев ранее назвал способы зашифровать переписку. Он порекомендовал отказаться от почтовых сервисов и использовать мессенджер Telegram.