Контейнеровоз Ever Given не удалось снять с мели в Суэцком канале

Каир, 28 марта. Попытка сдвинуть судно Ever Given из мели оказалась провальной. Еще одна попытка освободить судно будет совершена в воскресенье во время прилива.

Судно уже пытались снять с мели ранее. В ходе работ удалось лишь вытащить носовую часть из песка. Отмечалось, что это только начало операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

Ранее гигантский корабль Ever Given зашел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за шторма и песчаной бури контейнеровоз развернуло так, что носовая часть судна уперлась в берег канала. Первые попытки достать судно грузоподъемникам не дали результатов.

Россия не получала обращений в помощи в связи с застрявшим на мели контейнеровозом в Суэцком канале. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.