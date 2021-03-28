Названы эффективные средства для лечения зубной боли

Москва, 28 марта. Существует много факторов, вызывающих зубную боль и снимающих ее. Однако в любом случае нужно обращаться к специалисту.

Есть несколько натуральных средств, которые помогут снять зубную боль. В домашних условиях уменьшить зубную боль поможет мятный чай. Теплый пакетик с мятным чаем прикладывают к пораженным чувствительным деснам, передают ИНОСМИ.РУ.

Боль, вызванную зубным налетом, можно снять чесноком. Экстракт ванили, содержащий спирт также поможет притупить зубную боль. Перекись водорода уничтожает бактерии, уменьшает зубной налет, останавливает кровоточивость десен и помогает облегчить боль.

Еще одно средство — гвоздика. Она эффективно снимает боль и воспаление. В то же время солевой раствор является натуральным дезинфицирующим средством, размягчает и удаляет остатки пищи, застрявшие между зубами. Если боль вызвана травмой, то поможет холодный компресс.

Однако, если зубная боль сопровождается жаром, затрудненным дыханием и глотанием, припухлостью в области лица, болью при приеме пищи или при надкусывании, темно-красными кровоточащими деснами и нарушением вкуса, стоит обратиться к врачу. При таких симптомах ни в коем случае нельзя медлить.

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