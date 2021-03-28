Опрос показал важные для туристов условия проживания в отелях

Москва, 28 марта. Российские турфирмы рассказали, какие параметры интересуют путешественников при выборе гостиницы.

Сервис B2B.Ostrovok провел исследование среди более чем трехсот агентов из 70 городов РФ. Выяснилось, что для большинства туристов важны три ключевых фактора: стоимость проживания (90 процентов), отзывы гостей (83 процента) и близость к морю или подъемнику (76 процентов).

Также 58 процентов спрашивают о возможности бесплатной отмены бронирования. О расстоянии от отеля до достопримечательностей — 34 процента. Количество звезд у гостиницы беспокоит лишь 32 процента гостей. При этом 14 процентов туристов волнует, какие меры предосторожности приняты для предотвращения инфекционных заболеваний.

Накануне стало известно, что некоторые страны готовы принять российских туристов со справкой о вакцинации. В их числе — Греция.

Тристический кэшбек для молодежи планируют запустить в России. Об этом сообщает RT.