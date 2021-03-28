Поветкин проиграл Уайту и потерял титул чемпиона мира по версии WBC

Гибралтар, 28 марта. Российский боксер Александр Поветкин проиграл британскому спортсмену Диллиану Уайту в бою-реванше.

Россиянин лишился пояса временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Мероприятие проходило на Гибралтаре.

Бой завершился в четвертом раунде, после того как россиян пропустил серию ударов и упал. После этого секундант выбросил белое полотенце.

Поветкин оказался на 8 килограмм легче Уайта на взвешивании перед реваншем. Об этом сообщал телеканал RT.

Боксеры в августе минувшего года уже встречались на ринге. Тогда россиян в четвертом раунде был дважды отправлен в нокдаун. Он сумел переломить ход поединка и нокаутировал британца апперкотом, завоевав титул действующего временного чемпиона мира по версии WBC.

Реванш должен был состояться в ноябре, но в итоге его не случилось из-за того, что Поветкин заболел COVID-19. Ранее стало известно, что Поветкин был признан автором лучшего нокаута 2020 года.