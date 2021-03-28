Певица Натали шокировала поклонников странными переменами в фигуре

Москва, 28 марта. Певица Натали поделилась фотографией своей фигуры и отметила странные изменения в фигуре.

Натали разместила две фотографии. Первый снимок был сделан в 1999 году, на нем певица стоит на пляже в сиреневом купальнике во время отдыха. Следом идет свежий снимок, тоже с отдыха и тоже в купальнике. Певица удивилась, что у нее куда-то пропали бедра. Соответствующую публикацию она разместила в Instagram.

«Слева в карусели фото 99, а справа фото после рождениях троих детей… Я, определенно, что-то перестала есть, не догадываюсь что... У кого похожая ситуация, девочки?» — подписала фото звезда.

Тем не менее поклонники восхитились такими изменениями в фигуре Натали.

«Получается с годами и рождением детей только краше и стройнее», «Вы, как всегда, в отличной форме», «Фигура как была шик, так и осталась», «Время не властно над вами», «Стройняшка! А бедра ушли, наверное, от того, что мучное не едите или больше двигаться стали(фитнес)», — писали восхищенные фолловеры.

Ранее постройневшая 50-летняя актриса Алена Хмельницкая раскрыла секрет идеальной фигуры. Добиться красивой фигуры можно путем жесткого ограничения в еде и постоянными физическими нагрузками, заявила она.

Актриса поделилась со своими поклонниками фотоотчетом с крыши одного из домов столичного Мадрида. Фолловеры артистки были весьма удивлены ее отличной формой. По словам фанатов, звезда выглядит слишком стройной для женщины, которая родила двоих детей.