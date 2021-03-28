Космонавт сфотографировал севшее на мель в Суэцком канале судно с МКС

Москва, 28 марта. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сделал фотографии севшего на мель в южной части Суэцкого канала контейнеровоза Ever Given. Снимки он разместил в соцсети Twitter.

«Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места», — написал в комментарии к фото Кудь-Сверчков.

Ранее сообщалось, что 23 марта 400-метровый контейнеровоз грузоподъемностью в 224 тысячи тонн Ever Given сел на мель на 151 километре Суэцкого канала и перекрыл его. Причиной стали сильные песчаные бури в регионе.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 миллиарда долларов, сообщили СМИ.