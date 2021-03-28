Сестра Меган Маркл высказалась о новой должности принца Гарри

Лондон, 28 марта. Сводная сестра Меган Маркл Саманта в интервью ведущей Хизер дю Плесси-Аллан прокомментировала новость о недавнем назначении принца Гарри членом комиссии по борьбе с дезинформацией.

Герцога Сассекского недавно назначили членом комиссии по борьбе с дезинформацией в американском Институте Аспена, который занимается гуманитарными исследованиями. Саманта заявила, что принц Гарри много лгал в интервью Опре Уинфре, поэтому он «не в том положении, чтобы бороться с дезинформацией» на новой работе.

«Пока он сам не поймет, что такое правда, он не сможет бороться с лавиной дезинформации в цифровом пространстве», — сказала сводная сестра Меган Маркл.

Ранее появилась информация, что Саманта планирует выпустить мемуары. Первая часть уже готова. Судя по всему, она готова рассказать о Меган все ей известное в деталях и подробностях.

Эксперт оценила причины и исход войны Меган Маркл с Букингемским дворцом. В жизни жены принца Гарри, бывшей актрисы и фотомодели, графини Сассекской Меган Маркл настал момент, когда она может вступить в борьбу с семьей королевы Великобритании и отомстить за прошлое. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

Эксперт прокомментировала новость о том, что после нашумевшего интервью звездной пары на шоу Опры Уинфри Букингемский дворец привлек юридическую фирму к расследованию обвинений Меган Маркл в издевательском отношении к королевскому персоналу. По мнению Элены Гамаюн, у королевской семьи очень небольшие шансы в противостоянии с герцогиней Сассекской.