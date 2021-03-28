Скончалась гендиректор компании «Про:взгляд» Яна Макарова

Санкт-Петербург, 28 марта. Генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Яна Макарова скончалась в пятницу, 26 марта, прощание назначено на предстоящую среду, сообщают в соцсетях ее коллеги.

Макарова скончалась после продолжительной болезни в возрасте 34-х лет. Прощание с ней состоится в Петербурге в среду, 31 марта, в 14:00 в центральном зале городского крематория.

«Невероятно, слов нет. Умерла Яна Макарова, молодая и прекрасная, любившая кино и спорт, путешествовавшая с удовольствием по миру», — написала в Facebook Татьяна Шорохова.

Ранее сообщалось, что погиб бывший член группы «Звуки Му», культуролог и журналист Александр Липницкий. Музыкант утонул, когда пытался пройти по льду реки.