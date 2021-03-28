Волочкова рассказала о сложных взаимоотношениях с дочерью

Москва, 28 марта. Балерина Анастасия Волочкова рассказала о сложностях в общении с дочерью Ариадной от композитора и музыканта Игоря Вдовина в эфире передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

По словам Волочковой, Вдовин заблокировал ее номер. Ситуация в отношениях балерины с музыкантом сложились непростые. Артистка отметила, что они встретились на день рождения дочери. Волочкова сделала подарок, заказала огромный торт и букет цветов. Она предложила, чтобы Ариадну отвез домой водитель. Но получила категорический отказ.

Артистка упомянула, что с Вдовиным у нее есть нерешенные проблемы, в том числе, в финансовой сфере. Балерина подтвердила, что у музыканта огромные долги перед ней.

«Почему-то все считают, что я должна говорить хорошо про людей, меня обобравших, обокравших. Нет, я не буду это делать. Человеку есть чего бояться, чтобы к нему не пришли, потому что обманул и обокрал он не только меня», — сказа Волочкова.

Балерина объяснила, что не живет с Ариадной, поскольку у нее есть место для репетиций в поселке и «быть нянечкой» 15-летней дочери она не хочет.

Ранее сообщалось, что Ариадна с Вдовиным переехали в новую квартиру, но адрес Волочковой не сообщили. Артистка говорит, что Вдовин и его новая супруга препятствуют ее общению с Ариадной. При этом балерина признается, что сама была инициатором переезда дочери к Вдовину. Девочка поступила в престижный лицей, ей было удобнее жить в квартире Вдовина.