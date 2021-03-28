ОАЭ и Россия согласовали выполнение чартерных авиарейсов

Москва, 28 марта. Авиационные власти России и ОАЭ согласовали выполнение грузопассажирских рейсов между странами.

Условия рейсов авиавласти стран обсудили в субботу вечером. Об этом сообщил источник одной из авиакомпаний.

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», — цитирует ТАСС источник.

Авиакомпания «Победа» получила разрешение на выполнение 28 марта рейса в Дубай из Москвы. Ранее она сообщила о возможных изменениях в расписании рейсов в Объединенные Арабские Эмираты.

Прямые авиарейсы между Москвой и крупнейшим городом Шри-Ланки Коломбо могут возобновиться с 1 апреля. Об этом ранее заявил посол республики в России Мигахаланде Дураге Ламаванса.