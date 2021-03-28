Москва, 28 марта. Экономист Михаил Делягин нашел возможный скрытый смысл блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Инцидент может оказаться отработкой закрытия торговых путей.

По сообщению логистической компании GAS, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник, 23 марта, в 07:40 по местному времени (в 08:40 мск) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина — 59 метров.

Делягин допускает возможность эмоционального срыва у владельца или команды судна и вариант с намеренной провокацией. Подобный форс-мажор и последствия ситуации тяжело просчитать заранее, отметил экономист. Инцидент покажет, к каким результатам приводит блокировка Суэцкого канала, и влияние этого инструмента на мировую торговлю.

«Поскольку мир очень уязвим перед пресечением транспортных артерий, возможно, (организаторы провокации. — Прим. ФАН) сначала просчитали на компьютере, что будет, если Суэцкий канал встанет на две недели, а потом решили провести натурный эксперимент. Во-первых, чтобы проверить точность моделирования, во-вторых, увидеть, что будет, если случится большой конфликт между Америкой и Китаем и придется закрывать какие-то транспортные потоки. Это учения», — предположил Делягин.

На 26 марта влияние блокировки Суэцкого канала контейнеровозом на экономику невелико, но, если поставки по данному маршруту будут недоступны несколько недель, все может измениться.

Между тем, транспортные издержки Делягин называет некритичными. По словам экономиста, многие суда направляются в обход Африки, не дожидаясь буксировки Ever Given. Альтернативный маршрут займет на две недели больше, но на цены это повлияет незначительно.