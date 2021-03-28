Пропавший на Хибинах лыжник найден мертвым — МЧС

Мурманск, 28 марта. Пропавший в горах в Мурманской области лыжник найден мертвым. Об этом сообщили в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС.

Представитель МЧС в беседе с ТАСС сообщил, что пропавший под Кировском в горах мужчина погиб. По его словам, его нашли и уже спустили с горы.

Накануне стало известно, что группа туристов во время лыжного похода на Хибинах потеряла одного человека. Пропавший был в компании еще двух человек, но отбился от группы, возможно, упав со склона. Инцидент произошел в районе горы Айкуайвенчорр.