Волочкова пригрела 38-летнего возлюбленного в своем доме

Москва, 28 марта. Балерина Анастасия Волочкова в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой призналась, что ее тайный возлюбленный не имеет собственного жилья.

Артистка предпочитает оставлять в тайне подробности личной жизни, объясняя это тем, что «счастье любит тишину». Однако будучи на детекторе лжи Волочкова все же обмолвилась парочкой слов о 38-летнем возлюбленном. Как оказалось, его зовут Олег, он блондин с голубыми глазами, разведен и воспитывает дочь от первого брака.

Балерина рассказала, что познакомилась со своей любовью в нотариальной конторе в июле 2020 года. Вместе они уже восемь месяцев. Несмотря на собственный бизнес мужчина живет в доме Волочковой, при этом она не считает его «альфонсом».

«Даже если в моей жизни появится какой-то олигарх, у которого будет свой особняк, я задумаюсь. У Олега нет своего дома...» — рассказала Волочкова.

Единственный «нюанс» в их романтических отношениях – ревность. Сама Волочкова сравнивает совместную жизнь с вулканом.

Недавно балерина похвасталась кольцом за 60 млн рублей с огромным голубым камнем. По словам Волочковой, украшение ей подарил возлюбленный.