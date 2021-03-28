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Депутат ГД Калашников ответил на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма

Депутат ГД Калашников ответил на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма

Москва, 28 марта. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ответил на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма.

Ранее украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что намерен «выдворить» российских граждан с территории полуострова после его «присоединения» к Украине. По словам политика, россияне приехали с материковой части России в Крым, что якобы «размыть» местное население, сообщает RT.

Резников призвал отказаться от слова «депортация», но предложил «выгнать» граждан РФ с полуострова в соответствии с якобы правами Украины на «выдворение нежелательных лиц».

По словам Калашникова, Резникову следует обеспокоиться не судьбой Крыма, а своей карьерой. По мнению парламентария, Резников лишится должности.

«Граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров», — заявил Калашников в беседе с РИА Новости Крым.

Калашников призвал не переживать за судьбу полуостров и подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью РФ.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. За присоединение к РФ выступили 96,77% избирателей Крыма. Однако Украина все еще считает регион своей территорией.

Российские власти неоднократно указывали на выбор крымчан, сделанный в соответствии с международным правом и уставом ООН. Президент России Владимир Путин обращал внимание, что вопрос полуострова «закрыт окончательно».

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