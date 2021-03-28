Депутат ГД Калашников ответил на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма

Москва, 28 марта. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ответил на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма.

Ранее украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что намерен «выдворить» российских граждан с территории полуострова после его «присоединения» к Украине. По словам политика, россияне приехали с материковой части России в Крым, что якобы «размыть» местное население, сообщает RT.

Резников призвал отказаться от слова «депортация», но предложил «выгнать» граждан РФ с полуострова в соответствии с якобы правами Украины на «выдворение нежелательных лиц».

По словам Калашникова, Резникову следует обеспокоиться не судьбой Крыма, а своей карьерой. По мнению парламентария, Резников лишится должности.

«Граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров», — заявил Калашников в беседе с РИА Новости Крым.

Калашников призвал не переживать за судьбу полуостров и подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью РФ.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. За присоединение к РФ выступили 96,77% избирателей Крыма. Однако Украина все еще считает регион своей территорией.

Российские власти неоднократно указывали на выбор крымчан, сделанный в соответствии с международным правом и уставом ООН. Президент России Владимир Путин обращал внимание, что вопрос полуострова «закрыт окончательно».