Россиян предупредили о катастрофических последствиях глобального потепления

Москва, 28 марта. Глобальное потепление на пять градусов приведет к критическим последствиям для мира, заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Специалист напомнил, что в недавнем докладе Росгидромета говорится об опережающих темпах потепления в России. Остальные регионы Северного полушария страна опережает на полградуса, что является «значительной величиной», уточнил эксперт.

По его словам, россияне смогут ощутить последствия потепления, в том числе увеличение количества осадков, и в этом году.

«Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот — в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон» , — заявил в эфире «Радио 1» Шувалов.

В районах вечной мерзлоты потепление создает угрозу для инфраструктуры, городов и нефтепроводов, предупредил Шувалов.

Специалист добавил, что глобальное потепление на пять градусов станет катастрофой для всего мира. В этом случае пустынным регионам и субтропическому поясу грозит голод, что приведет к колоссальной миграции на север.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что людям не стоит бояться глобального потепления. С большей вероятностью к концу тысячелетия зима в Северном полушарии сократится всего до двух месяцев, сказал научный руководитель Гидрометцентра.