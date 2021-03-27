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Врач предупредил об опасности сна на полный желудок

Врач предупредил об опасности сна на полный желудок

Эр-Рияд, 27 марта. Саудовский врач рассказал об опасности сна сразу после еды, особенно жирной.

Сон после приема пищи может спровоцировать развитие четырех опасных заболеваний. Об этом заявил врач-кардиолог и специалист по катетеризации сердца Халед ан-Нимр на своей странице в Twitter.

«Настоятельно рекомендую не ложиться спать сразу после плотного приема пищи, потому что это увеличивает вероятность возникновения гастроэзофагеального рефлюкса, изжоги и тахикардии», — отметил кардиолог.

Сон на полный желудок имеет негативные последствия. Он становится прерывистым, поверхностным и вызывает ночные кошмары. Ранее ученые из Бразилии заявили о повышении риска смерти от сердечного приступа после такого сна.

В исследовании приняли 113 добровольцев в среднем 60 лет. Опрос показал, что 58% пропускали утренний прием пищи, а 51% поздно ужинали, еще 41% делали и то, и другое. По словам ученых, те, кто не завтракает и ест перед сном, имеет повышенный в пять раз риск повторных сердечных приступов, стенокардии и развития других сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова напомнила о правилах здорового питания. Она рекомендовала есть пять-шесть раз в день маленькими порциями и принимать пищу в одно время, передает RT.

Употребление сахара на завтрак не всегда хорошо сказывается на организме. Завтрак, состоящий только из сладостей, не принесет долгой сытости, рассказал ранее ФАН диетолог Андрей Бобровский.

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