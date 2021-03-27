Невролог рассказал о лечении болезненных симптомов при метеозависимости

Москва, 27 марта. Невролог Павел Хорошев рассказал, какая тактика используется при лечении болезненных симптомов у метеозависимых людей, испытывающих слабость и головные боли при смене погоды.

Универсального средства от скачков давления не существует, поэтому при возникновении симптомов лучше обратиться к врачу для подбора индивидуального лечения. Об этом Хорошев рассказал в беседе со «Звездой».

«Все вспомогательные средства действуют индивидуально. Все зависит от конкретного человека и состояния его здоровья. Если он силен, молод, то сможет перенести такие симптомы», — отметил невролог.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, так как есть сопутствующие заболевания, при которых врач должен подобрать поддерживающую терапию. Например, людям с онкологией нельзя пить стимуляторы, так как тоники могут подстегнуть течение болезни.

«Я бы посоветовал обратиться к врачу-терапевту, который конкретному пациенту рекомендует конкретное лекарство. Это индивидуальный рецепт, которым он будет пользоваться в дальнейшем», — добавил Хорошев.

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