Спасатели начали поисковую операцию пропавшего в Хибинах лыжника

Кировск, 27 марта. Группа туристов во время лыжного похода потеряла одного человека, сообщили в пресс-службе ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Около 19:35 по московскому времени на пульт диспетчера Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра города Кировск поступило сообщение о пропаже лыжника районе горы Айкуайвенчорр. Пропавший был в компании еще двух человек, но отбился от группы, возможно, упав со склона.

На место происшествия выдвинулись сотрудники личного состава МЧС и три единицы спецтехники. В 20:15 они начали поисково-спасательную операцию. Проверяются маршруты, по которым следовала группа.

Ранее сообщалось о трагедии в Хибинах. В результате схода снега в горах погибла 12-летняя Анастасия К. Сначала ребенок впал в кому, в тяжелейшем состоянии его доставили в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно.