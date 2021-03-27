Неизвестную ранее «пасхалку» обнаружили в Windows 95

Вашингтон, 27 марта. Неизвестную ранее скрытую функцию (так называемую «пасхалку») обнаружил энтузиаст под ником Albacore в выпущенной 25 лет назад операционной системе Windows 95.

Albacore поделился своей находкой 27 марта в Twitter. По его словам, «пасхалка» находится в почтовом сервисе Internet Mail, который в более поздних версиях операционной системы сменил Outlook Express.

Если открыть окно About, выбрать один из файлов и написать Mortimer, появится новое окно, в котором будет представлен список с именами разработчиков ОС Windows 95. Внешне перечень будет напоминать титры к фильму.

Компания Microsoft практиковала размещение в своих продуктах «пасхалок» до 2002 года, когда было объявлено об инициативе Trustworthy Computing Initiative.

Ранее сообщалось, что пользователям Windows 10 версии 2019 года приходит предупреждение о прекращении поддержки со стороны компании Microsoft. Представители Microsoft рекомендуют сменить версию на более современную.